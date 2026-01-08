MENÜ
  • Freiheit und Kontrolle: Europäische Kunst in Chemnitz auch nach dem Kulturhauptstadtjahr

Der dänische Künstler Jeppe Lauge setzt sich in seinen Gemälden – wie hier „In Perspective“ – unter anderem mit dem Verhältnis des Menschen zur Natur auseinander.
Der dänische Künstler Jeppe Lauge setzt sich in seinen Gemälden – wie hier „In Perspective“ – unter anderem mit dem Verhältnis des Menschen zur Natur auseinander. Bild: Matthias Zwarg
Die Porzellan-Objekte der Schwedin Emma Nilsson faszinieren mit ihren Oberflächen, an deren Gestaltung auch der Zufall mitwirkte.
Die Porzellan-Objekte der Schwedin Emma Nilsson faszinieren mit ihren Oberflächen, an deren Gestaltung auch der Zufall mitwirkte. Bild: Matthias Zwarg
Emma Nilsson und Jeppe Lauge in der Ausstellung „Control“ der Galerie Konstanze Wolter im Wirkbau.
Emma Nilsson und Jeppe Lauge in der Ausstellung „Control“ der Galerie Konstanze Wolter im Wirkbau. Bild: Matthias Zwarg
Chemnitz
Freiheit und Kontrolle: Europäische Kunst in Chemnitz auch nach dem Kulturhauptstadtjahr
Von Matthias Zwarg
Die Chemnitzer Kunstlandschaft bleibt auch nach 2025 international: In der Galerie Konstanze Wolter zeigen die Schwedin Emma Nilsson und der Däne Jeppe Lauge einfühlsam inszenierte Arbeiten.

Der kulturelle Alltag ist in Chemnitz zurück. Und so, wie die Stadt ohne den Titel einer europäischen Kulturhauptstadt schon vielfältige Angebote bereithielt, beginnt auch das neue Jahr mit sehenswerten Offerten. Eine ist die Ausstellung „Control“ mit Keramiken der schwedischen Künstlerin Emma Nilsson und Gemälden des Dänen Jeppe Lauge...
