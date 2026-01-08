Freiheit und Kontrolle: Europäische Kunst in Chemnitz auch nach dem Kulturhauptstadtjahr

Chemnitz
Die Chemnitzer Kunstlandschaft bleibt auch nach 2025 international: In der Galerie Konstanze Wolter zeigen die Schwedin Emma Nilsson und der Däne Jeppe Lauge einfühlsam inszenierte Arbeiten.
Der kulturelle Alltag ist in Chemnitz zurück. Und so, wie die Stadt ohne den Titel einer europäischen Kulturhauptstadt schon vielfältige Angebote bereithielt, beginnt auch das neue Jahr mit sehenswerten Offerten. Eine ist die Ausstellung „Control“ mit Keramiken der schwedischen Künstlerin Emma Nilsson und Gemälden des Dänen Jeppe Lauge...
