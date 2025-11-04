Freikauf von Rumäniendeutschen: Zeitzeugen berichten im Chemnitz Lern- und Gedenkort Kaßberg-Gefängnis

In der Veranstaltung am 6. November soll über „die Ware Mensch“ und darüber gesprochen werden, was Angehörige deutschsprachiger Minderheiten erlebten.

Chemnitz. Die DDR war nicht das einzige Land des damaligen Ostblocks, aus dem die Bundesregierung Menschen im Tausch gegen Waren oder Geld freigekauft hat. Zwischen den Jahren 1967 und 1989 wurde im Rahmen der sogenannten Geheimsache Kanal die Ausreise von mehr als 225.000 Angehörigen der deutschsprachigen Minderheiten in Rumänien aus der damaligen Diktatur erwirkt. Am Donnerstag, 6. November findet im Chemnitzer Lern- und Gedenkort Kaßberg-Gefängnis ein Zeitzeugengespräch mit Diskussion unter dem Titel „Ware Mensch? Wie Rumäniendeutsche gegen Devisen freigekauft wurden“ statt. Beginn ist um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei. Es wird um Anmeldung gebeten. (gp) Foto: Ulf Dahl

Anmeldungen werden per E-Mail an [email protected] erbeten.