Freizeit, Kultur, Bus und Bahn: Chemnitzer Tochtergesellschaften sollen auf den Prüfstand

Der Sparzwang des Rathauses lässt jetzt auch kommunale Betriebe und Unternehmen in den Fokus geraten. Geht das ohne Einschnitte für die Chemnitzerinnen und Chemnitzer ab?

Für das Chemnitzer Rathaus wächst angesichts zunehmender finanzieller Sorgen der Druck zum Sparen. Nachdem im Frühjahr der Stadtrat bereits einen deutlichen Stellenabbau in der Stadtverwaltung angeordnet hat, sollen jetzt auch die Tochtergesellschaften, kommunalen Betriebe und Beteiligungen der Stadt, auf den Prüfstand kommen. Sie reichen vom... Für das Chemnitzer Rathaus wächst angesichts zunehmender finanzieller Sorgen der Druck zum Sparen. Nachdem im Frühjahr der Stadtrat bereits einen deutlichen Stellenabbau in der Stadtverwaltung angeordnet hat, sollen jetzt auch die Tochtergesellschaften, kommunalen Betriebe und Beteiligungen der Stadt, auf den Prüfstand kommen. Sie reichen vom...