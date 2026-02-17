Früher befand sich am Roten Turm ein Gastro-Hotspot in Chemnitz: Wird das wieder?

Die Fläche zwischen Stadthallenpark und Einkaufsgalerie Roter Turm soll belebt werden. Bis auf die erweiterten Öffnungszeiten des 800 Jahre alten Gemäuers ist bisher wenig zu spüren. Mit einem neuen Restaurant folgt ein weiterer Schritt.

Früher hatte der historische Rote Turm kein Problem mit mangelnder Aufmerksamkeit. Er stand dominant in der Mitte eines Gebäude-Ensembles, in dem es ein breites gastronomisches Angebot zu bestellen gab. Stadtführerin Veronika Leonhardt spricht von 650 Sitzplätzen und kommt aus der Aufzählung der Einkehrmöglichkeiten gar nicht mehr raus:... Früher hatte der historische Rote Turm kein Problem mit mangelnder Aufmerksamkeit. Er stand dominant in der Mitte eines Gebäude-Ensembles, in dem es ein breites gastronomisches Angebot zu bestellen gab. Stadtführerin Veronika Leonhardt spricht von 650 Sitzplätzen und kommt aus der Aufzählung der Einkehrmöglichkeiten gar nicht mehr raus:...