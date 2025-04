Frühling?: Hier kann man in Chemnitz noch Eislaufen

Das sogenannte Frühlingseislaufen wird für Familien am 5. April im Jutta-Müller-Eissportzentrum angeboten. Das Ausleihen von Schlittschuhen ist möglich.

Chemnitz.

Um sich nicht nur in der Wintersaison auf Schlittschuhe und Eis stellen zu können, bietet ein Ort in Chemnitz einige besondere Veranstaltungen. Das Eissportzentrum im Küchwald an der Wittgensdorfer Straße 2a, das nach der Eiskunstlauftrainerin Jutta Müller benannt ist, hat dafür das sogenannte Frühlingseislaufen an den Start gebracht. Dafür gibt es im April auch gleich mehrere Termine. Einer davon ist am Samstag, 5. April. Das für die gesamte Familie gedachte Angebot, geeignet für Anfänger sowie erfahrene Läufer, kann in der Zeit von 16 bis 18 Uhr genutzt werden. Wer noch über keine passende Ausrüstung verfügt, für den gibt es die Möglichkeit, Schlittschuhe vor Ort auszuleihen. (reu)

