Für künftige Literaten aus Chemnitz: Wo Jugendliche das Schreiben lernen können

Die Stefan-Heym-Gesellschaft bietet jungen Menschen die Gelegenheit, ihre literarischen Kenntnisse zu entwickeln.

Junge Menschen zwischen 14 und 18 Jahren sind aufgerufen, an einem Schreibworkshop der Stefan-Heym-Gesellschaft teilzunehmen. Es steht unter der Motto „Wenn mich einer fragte: In welcher Zeit hättest du gern gelebt?“ So hat der Schriftsteller Stefan Heym in den 1960-er Jahren einen Beitrag über sein literarisches Selbstverständnis...