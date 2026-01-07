MENÜ
  • Für Lieferando und Co in Chemnitz mit dem Rad bei Schnee und Eis unterwegs: „Wir müssen eben sehr langsam fahren“

Bei Schnee und Eis wie hier am Silvestertag auszuliefern, ist ein schwerer Job.
Bei Schnee und Eis wie hier am Silvestertag auszuliefern, ist ein schwerer Job. Bild: Harry Härtel
Am stärksten beladen sind augenscheinlich die Flink-Lieferanten. Flink stellt seinen Fahrern E-Bikes zur Verfügung, die robuster als herkömmliche Räder sein sollen. Die Fahrer können zudem ihre Pausen im Lager (Foto) machen.
Am stärksten beladen sind augenscheinlich die Flink-Lieferanten. Flink stellt seinen Fahrern E-Bikes zur Verfügung, die robuster als herkömmliche Räder sein sollen. Die Fahrer können zudem ihre Pausen im Lager (Foto) machen. Bild: Benjamin Lummer
Die Post setzt laut einem Sprecher verstärkt Trikes ein, die nicht so leicht kippen wie Fahrräder. Zusätzlich erhalten alle Zustellkräfte einen Fersengleitschutz für besseren Halt auf glatten Wegen, heißt es.
Die Post setzt laut einem Sprecher verstärkt Trikes ein, die nicht so leicht kippen wie Fahrräder. Zusätzlich erhalten alle Zustellkräfte einen Fersengleitschutz für besseren Halt auf glatten Wegen, heißt es. Bild: Harry Härtel
Chemnitz
Für Lieferando und Co in Chemnitz mit dem Rad bei Schnee und Eis unterwegs: „Wir müssen eben sehr langsam fahren“
Bei Glätte aufs Fahrrad verzichten – Privatleute können das, Lieferdienstfahrer nicht. Wie sind sie darauf vorbereitet? Und was passiert, wenn sie eine Lieferung wegen Glätte absagen?

Für die beiden jungen Männer ist das Wetter herausfordernd. Sie stammen aus dem Süden von Indien. Winter mit Schnee und Eis gibt es dort nicht. In Chemnitz, wo sie ihr Studium absolvieren, indes schon. Das macht ihren Job um einiges schwerer: Mehrmals wöchentlich sind sie mit dem Rad unterwegs, als Rider für den Lieferdienst Flink.
