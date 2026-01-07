Für Lieferando und Co in Chemnitz mit dem Rad bei Schnee und Eis unterwegs: „Wir müssen eben sehr langsam fahren“

Bei Glätte aufs Fahrrad verzichten – Privatleute können das, Lieferdienstfahrer nicht. Wie sind sie darauf vorbereitet? Und was passiert, wenn sie eine Lieferung wegen Glätte absagen?

Für die beiden jungen Männer ist das Wetter herausfordernd. Sie stammen aus dem Süden von Indien. Winter mit Schnee und Eis gibt es dort nicht. In Chemnitz, wo sie ihr Studium absolvieren, indes schon. Das macht ihren Job um einiges schwerer: Mehrmals wöchentlich sind sie mit dem Rad unterwegs, als Rider für den Lieferdienst Flink.