Für oder wider? Wie Eltern auf den Streik in Chemnitzer Kitas reagieren

Die Mehrheit der Eltern sei vom Kitastreik genervt, sagt eine betroffene Mutter in Chemnitz. Sie selbst habe großes Verständnis und mit anderen Betroffenen eine „Betreuungskooperative“ organisiert. Aber nicht jeder hat diese Möglichkeit.

Die Eltern sind gefragt. Wie viele städtische Kitas genau an diesem Freitag in Chemnitz streiken, ist nicht bekannt. Einige, wie die Kita Kaßbergzwerge an der Weststraße, haben ganz geschlossen, andere, wie die Kita Bildungsinsel am Schloßteich, bieten eine Notbetreuung an. In anderen Einrichtungen hat man sich ganz gegen eine Streik-Teilnahme...