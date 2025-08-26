Gäste aus der Partnerstadt Manchester geben Konzert in Chemnitz

Chorsänger bringen am 28. August in der Jakobikirche unter anderem einen Ausschnitt aus einem Chemnitzer Auftragswerk zu Gehör.
Sänger aus der britischen Partnerstadt Manchester, die anlässlich des Kulturhauptstadtjahres bis zum 3. September in Chemnitz weilen, gestalten am 28. August ein besonderes Chorkonzert in der Jakobikirche (im Bild). „The University of Manchester Chamber Choir“ unter der künstlerischen Leitung von Tom Newall wird neben Werken der „vier großen B“ – William Byrd, Johann Sebastian Bach, Johannes Brahms und Benjamin Britten – die Motette „Refugium meum – Psalm 91“ aus dem Oratorium „A foreign fiel“ von Torsten Rasch zu Gehör bringen. Dabei handelt es sich um ein Auftragswerk der Stadt Chemnitz für den Chemnitzer Friedenstag im Jahr 2015, das der 1965 geborene Rasch komponierte. Außerdem erklingt Musik aus der Feder des 1562 in Chemnitz geborenen Komponisten Philipp Dulichius. Der Eintritt zu dem Konzert, das um 18 Uhr beginnt, ist frei. Spenden werden erbeten. Das Konzert in Form eines Evensongs (abendliches Stundengebet) mit dem Titel „Alleluia! Byrd, Bach, Brahms, Britten“ ist eine Veranstaltung der St.-Jakobi-Kreuz-Kirchgemeinde Chemnitz, präsentiert durch die Sächsische Mozart-Gesellschaft. (gp)