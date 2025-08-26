Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Gäste aus der Partnerstadt Manchester geben Konzert in Chemnitz

Bild: Toni Söll
Bild: Toni Söll
Chemnitz
Gäste aus der Partnerstadt Manchester geben Konzert in Chemnitz
Redakteur
Von Galina Pönitz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Chorsänger bringen am 28. August in der Jakobikirche unter anderem einen Ausschnitt aus einem Chemnitzer Auftragswerk zu Gehör.

Chemnitz.

Sänger aus der britischen Partnerstadt Manchester, die anlässlich des Kulturhauptstadtjahres bis zum 3. September in Chemnitz weilen, gestalten am 28. August ein besonderes Chorkonzert in der Jakobikirche (im Bild). „The University of Manchester Chamber Choir“ unter der künstlerischen Leitung von Tom Newall wird neben Werken der „vier großen B“ – William Byrd, Johann Sebastian Bach, Johannes Brahms und Benjamin Britten – die Motette „Refugium meum – Psalm 91“ aus dem Oratorium „A foreign fiel“ von Torsten Rasch zu Gehör bringen. Dabei handelt es sich um ein Auftragswerk der Stadt Chemnitz für den Chemnitzer Friedenstag im Jahr 2015, das der 1965 geborene Rasch komponierte. Außerdem erklingt Musik aus der Feder des 1562 in Chemnitz geborenen Komponisten Philipp Dulichius. Der Eintritt zu dem Konzert, das um 18 Uhr beginnt, ist frei. Spenden werden erbeten. Das Konzert in Form eines Evensongs (abendliches Stundengebet) mit dem Titel „Alleluia! Byrd, Bach, Brahms, Britten“ ist eine Veranstaltung der St.-Jakobi-Kreuz-Kirchgemeinde Chemnitz, präsentiert durch die Sächsische Mozart-Gesellschaft. (gp) Foto: Toni Söll/Archiv

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
23.08.2025
2 min.
Komödie auf Chemnitzer Theaterbühne: Wenn es in der Sauna so richtig heiß wird
Am 23. und 24. August wird im Fritz-Theater zweimal „Aufguss“ aufgeführt.
Galina Pönitz
29.08.2025
6 min.
Wetterfestes Haus - Tipps für die Sanierung
Haben Häuser einen Keller, sollte das Untergeschoss besonders in hochwassergefährdeten Gebieten aus wasserdichtem Beton bestehen sowie gut abgedichtet sein.
Starkregen, Stürme, Hitze: Solche Wetterereignisse nehmen in Zeiten des Klimawandels zu. Wie können Eigentümer vorgehen, die ihr Haus nachträglich aufrüsten wollen? Darauf kommt es bei der Planung an.
Katja Fischer, dpa
28.08.2025
4 min.
Traditionsbetrieb in Not: Fleischerei Kempe im Erzgebirge stellt Insolvenzantrag
Gabriele und Volker Straßberger führen den Familienbetrieb in vierter Generation.
Die Fleischerei ist seit 136 Jahren am Markt tätig. Jetzt kämpft der Betrieb um die Existenz. Geschäftsführer Volker Straßberger spricht offen darüber, was den Betrieb in die Bredouille gebracht hat.
Thomas Wittig
08.08.2025
1 min.
Rocksänger aus Finnland gibt Konzert in Chemnitz
Am Wasserschloß Klaffenbach präsentiert der Rocksänger Samu Haber am 9. August unter anderem Songs seines ersten englischsprachigen Solo-Albums.
Galina Pönitz
26.08.2025
2 min.
Erzgebirgskrimi: Folge 13 läuft am Samstag im ZDF - Wie es danach weitergeht
Beim Drehstart in Annaberg-Buchholz nahm sich Teresa Weißbach kurz Zeit für ein Foto.
Mittlerweile sind 15 Folgen der beliebten ZDF-Reihe abgedreht. Fans müssen nur noch wenige Tage auf Teil 13 „Über die Grenze“ warten.
Katrin Kablau
29.08.2025
2 min.
Caterpillar: Trump-Zölle kosten bis zu 1,8 Milliarden Dollar
Caterpillar ist für seine gelben Bagger und Planierraupen bekannt. (Archivbild)
Dass Donald Trumps Importzölle den Baumaschinen-Konzern viel Geld kosten werden, wusste man bei Caterpillar bereits. Doch jetzt fällt die Prognose des Branchenriesen noch ernüchternder aus.
Mehr Artikel