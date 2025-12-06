Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Chemnitz
  • Galerie Roter Turm in Chemnitz: Lotto- und Tabakladen schließt nach 21 Jahren

Das Tabak-Eck in der Galerie Roter Turm schließt in wenigen Tagen.
Das Tabak-Eck in der Galerie Roter Turm schließt in wenigen Tagen. Bild: Denise Märkisch
Das Tabak-Eck in der Galerie Roter Turm schließt in wenigen Tagen.
Das Tabak-Eck in der Galerie Roter Turm schließt in wenigen Tagen. Bild: Denise Märkisch
Chemnitz
Galerie Roter Turm in Chemnitz: Lotto- und Tabakladen schließt nach 21 Jahren
Redakteur
Von Denise Märkisch
Janett Groß hat 2005 im Tabak-Eck in dem Chemnitzer Einkaufszentrum angefangen. Schon in ein paar Tagen ist Schluss. Was wird aus dem Ladengeschäft?

„Räumungsverkauf wegen Geschäftsaufgabe“ steht in großen Buchstaben an der Scheibe zum Tabak-Eck in der Galerie Roter Turm in der Chemnitzer Innenstadt. Voraussichtlich schon Mitte kommende Woche wird das Geschäft schließen – nach 21 Jahren.
