Galerie Roter Turm in Chemnitz: Lotto- und Tabakladen schließt nach 21 Jahren

Chemnitz
Janett Groß hat 2005 im Tabak-Eck in dem Chemnitzer Einkaufszentrum angefangen. Schon in ein paar Tagen ist Schluss. Was wird aus dem Ladengeschäft?
„Räumungsverkauf wegen Geschäftsaufgabe“ steht in großen Buchstaben an der Scheibe zum Tabak-Eck in der Galerie Roter Turm in der Chemnitzer Innenstadt. Voraussichtlich schon Mitte kommende Woche wird das Geschäft schließen – nach 21 Jahren.
