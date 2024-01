Gartenlaube an Bahnlinie brennt komplett nieder

Feuerwehr verhindert am Freitagfrüh ein Ausbreiten des Feuers in Hilbersdorf.

Chemnitz.

In Hilbersdorf an der Bahnstrecke Richtung Dresden ist ein Gartenhäuschen gegen 3 Uhr in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf andere Lauben in der Anlage "Reichsbahn Wohlfahrt" verhindern. Nach ersten Informationen ist Brandstiftung nach einem Einbruch möglich. Der Brandursachenermittler ist am Freitag vor Ort. (cma)