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Wegen eines Gasaustritts ist die Zwickauer Straße voll gesperrt.
Wegen eines Gasaustritts ist die Zwickauer Straße voll gesperrt. Foto: Jan Haertel
Wegen eines Gasaustritts ist die Zwickauer Straße voll gesperrt.
Wegen eines Gasaustritts ist die Zwickauer Straße voll gesperrt. Foto: Jan Haertel
Update
Chemnitz
Gas ausgetreten: Zwickauer Straße in Chemnitz nach Vollsperrung wieder frei
Redakteur
Von Benjamin Lummer
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Der Vorfall ereignete sich am Freitagnachmittag. Mitarbeiter des Netzbetreibers Inetz klemmten die Gasleitung ab.

Wegen eines Gasaustritts ist es am Freitagnachmittag auf der Zwickauer Straße in Chemnitz zu erheblichen Verkehrseinschränkungen gekommen. Der Abschnitt zwischen Jagdschänken- und Wöhlerstraße wurde im Berufsverkehr für mehr als eine Stunde voll gesperrt.
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Erschienen am: 20.03.2026 | 14:55 Uhr
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
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