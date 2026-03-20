Gasaustritt auf Zwickauer Straße in Chemnitz: Laut Feuerwehr bestand Explosionsgefahr

Der Vorfall ereignete sich am Freitagnachmittag. Mitarbeiter des Netzbetreibers Inetz klemmten die Gasleitung ab, die Straße war zeitweise voll gesperrt.

Wegen eines Gasaustritts ist es am Freitagnachmittag auf der Zwickauer Straße in Chemnitz zu erheblichen Verkehrseinschränkungen gekommen. Der Abschnitt zwischen Jagdschänken- und Wöhlerstraße wurde für etwa zwei Stunden voll gesperrt. Der Simmel-Markt war zeitweise nur zu Fuß erreichbar.