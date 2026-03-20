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Wegen eines Gasaustritts war die Zwickauer Straße für etwa zwei Stunden voll gesperrt.
Wegen eines Gasaustritts war die Zwickauer Straße für etwa zwei Stunden voll gesperrt. Foto: Jan Haertel
Wegen eines Gasaustritts war die Zwickauer Straße für etwa zwei Stunden voll gesperrt.
Wegen eines Gasaustritts war die Zwickauer Straße für etwa zwei Stunden voll gesperrt. Foto: Jan Haertel
Update
Chemnitz
Gasaustritt auf Zwickauer Straße in Chemnitz: Laut Feuerwehr bestand Explosionsgefahr
Redakteur
Von Benjamin Lummer
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Der Vorfall ereignete sich am Freitagnachmittag. Mitarbeiter des Netzbetreibers Inetz klemmten die Gasleitung ab, die Straße war zeitweise voll gesperrt.

Wegen eines Gasaustritts ist es am Freitagnachmittag auf der Zwickauer Straße in Chemnitz zu erheblichen Verkehrseinschränkungen gekommen. Der Abschnitt zwischen Jagdschänken- und Wöhlerstraße wurde für etwa zwei Stunden voll gesperrt. Der Simmel-Markt war zeitweise nur zu Fuß erreichbar.
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Erschienen am: 20.03.2026 | 14:55 Uhr
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
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