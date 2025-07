Gaudi trotz durchwachsenem Wetter: Stadtparkfest in Limbach-Oberfrohna hat begonnen

Das zehntägige Fest startete am Freitag. Noch bis zum kommenden Sonntag wird weiter gefeiert.

Seit 130 Jahren wird in Limbach-Oberfrohna das Stadtparkfest gefeiert. Am Freitag startete das diesjährige zehntägige Fest mit Fassanstich und Freibier. Über 200 Schausteller, Künstler, Gastronomen und Helfer sind im Einsatz, um den Gästen ein tolles Rummelerlebnis zu bieten. Diese trotzten am Wochenende dem teils durchwachsenen Wetter und...