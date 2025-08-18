Gefährliche Irrfahrt zwischen Augustusburg und Chemnitz: 85-Jähriger aus dem Verkehr gezogen

Chemnitz
In Chemnitz beendeten Polizisten die Fahrt eines Seniors. Bis dahin hatte er bei anderen Ausfahrern für viele Schrecksekunden gesorgt.
Auf den Straßen am Sonntagnachmittag war nicht ganz so viel los wie unter der Woche. Dennoch sorgte ein 85-Jähriger in seinem Opel für Schreckmomente. Gegen 14.10 Uhr rief eine Frau die Polizei an. Sie berichtete von der gefährlichen Fahrweise eines Opel-Fahrers. Auf dem Weißen Weg in Chemnitz konnten die Beamten den Mann stoppen.
