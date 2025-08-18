Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Gefährliche Irrfahrt zwischen Augustusburg und Chemnitz: 85-Jähriger aus dem Verkehr gezogen

Polizisten zogen einen Senior aus dem Verkehr.
Polizisten zogen einen Senior aus dem Verkehr. Bild: Philipp von Ditfurth/dpa
Polizisten zogen einen Senior aus dem Verkehr.
Polizisten zogen einen Senior aus dem Verkehr. Bild: Philipp von Ditfurth/dpa
Chemnitz
Gefährliche Irrfahrt zwischen Augustusburg und Chemnitz: 85-Jähriger aus dem Verkehr gezogen
Redakteur
Von Denise Märkisch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In Chemnitz beendeten Polizisten die Fahrt eines Seniors. Bis dahin hatte er bei anderen Ausfahrern für viele Schrecksekunden gesorgt.

Auf den Straßen am Sonntagnachmittag war nicht ganz so viel los wie unter der Woche. Dennoch sorgte ein 85-Jähriger in seinem Opel für Schreckmomente. Gegen 14.10 Uhr rief eine Frau die Polizei an. Sie berichtete von der gefährlichen Fahrweise eines Opel-Fahrers. Auf dem Weißen Weg in Chemnitz konnten die Beamten den Mann stoppen.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18.08.2025
2 min.
Mittelsachsen: Senior bringt andere Autofahrer in Gefahr
Die Polizei stoppte die Irrfahrt des Seniors am Chemnitzer Stadtrand.
Der 85-Jährige geriet mehrfach auf die Gegenfahrfahrbahn. Seine Irrfahrt endete erst am Chemnitzer Stadtrand, wo die Polizei ihn anhielt.
Heiko Hößler
19.08.2025
5 min.
Ein neunjähriger Reichenbacher hat Haare wie Rapunzel: Jetzt sind sie ab - und das hat mit Opa zu tun
Haare, um die Louis Seubert sicher von mancher Frau beneidet wird. Im Salon von Uta Hascher war die Pracht nun ein Fall für die Schere - aus einem besonderen Grund.
Louis Seubert ist in seiner Grundschulklasse der einzige Junge mit langen Haaren. Weil sie so schön sind. Weil es ihm im Blut steckt - so wie sein Wille, eigene Entscheidungen zu treffen.
Gerd Möckel
19:00 Uhr
5 min.
Ringersaison beginnt im Erzgebirge mit einem Klassiker
Richtig heiß auf die Saison zeigten sich die Ringer des RV Thalheim beim Sommertrainingslager in Zinnowitz. Am Samstag zum Saisonauftakt steht gleich das Derby gegen Aue II an.
Bereits dieses Wochenende und damit eine Woche früher als ursprünglich geplant, startet der RV Thalheim in die neue Regionalliga-Runde. Im Vergleich mit dem FC Erzgebirge Aue II könnte es Überraschungen geben.
Holger Hähnel
20.08.2025
1 min.
Simson-Fahrer bei Unfall in Fraureuth schwer verletzt
Bei einem Überholvorgang wurde in Fraureuth ein Simson-Fahrer verletzt.
Ein Überholmanöver hatte am Dienstag schwerwiegende Folgen für einen Simson-Fahrer auf der Steinpleiser Straße. Seine Fahrt endete im Krankenhaus.
Elsa Middeke
20.08.2025
4 min.
Pleite abgewendet: Traditionsbetrieb aus dem Erzgebirge findet Investor im Ausland
Die Investoren aus Indien zu Besuch in Lauter: Pascoal Dantas, Andreas Huhn, Himanshu Patel, Sven Huhn, Amit Kalra und Oliver Knauf (v. l.) gehen nun gemeinsame Wege.
Eine Firma mit Sitz in Indien investiert in die Omeras GmbH aus Lauter. Der Geschäftsführer erklärt, was das für das Portfolio und die Belegschaft bedeutet.
Anna Neef
19:00 Uhr
3 min.
HSG-Handballer auf der Zielgeraden: Am Freitag steigt schon der letzte Heimtest
Freuen sich auf den nächsten Test: Die HSG-Männer um Trainer Uwe Lange.
Die Freiberger Regionalliga-Handballer erwarten den alten Rivalen aus Pirna in der Ernst-Grube-Halle. Sechs Ausfälle erschweren allerdings die Planungen des HSG-Trainers.
Steffen Bauer
Mehr Artikel