  Gefälschte Rechnungen für Alltagshilfe: Chemnitzerin vor Gericht

Chemnitz
Gefälschte Rechnungen für Alltagshilfe: Chemnitzerin vor Gericht
Von Christian Mathea
128 Rechnungen soll eine 41-Jährige geschrieben haben. Die Leistungen dafür hat sie nicht erbracht – und die Unterschriften gefälscht. Offenbar kein Einzelfall.

Alltagsbegleiter kann jeder werden. Ein Vorbereitungskurs im Internet ist dafür nötig. Zudem müssen zwei Pflichtpraktika absolviert werden. Hat man die Qualifikation in der Tasche, darf man bei der Krankenkasse Rechnungen einreichen – bis zu 131 Euro pro Monat pro Pflegebedürftigen, der als Gegenleistung Unterstützung beim Einkauf, beim...
