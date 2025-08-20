Gefängnisausbruch: Junge Frau flieht aus JVA Chemnitz

Chemnitz
Die Polizei sucht nach der Flüchtigen. Auch Spürhunde kommen dabei zum Einsatz.
Eine junge Frau ist am Mittwoch aus der Justizvollzugsanstalt (JVA) in Chemnitz ausgebrochen. Die Polizei hat 13.15 Uhr eine Suchaktion im Umfeld des Frauengefängnisses an der Thalheimer Straße gestartet. Dabei kommen auch Spürhunde zum Einsatz; bisher ohne Erfolg. Eine große Gefahr für Anwohner scheint von der Frau aber nicht auszugehen. Sie...
