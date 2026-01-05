MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Gegen Husten, Schnupfen, Herpes: Chemnitzerin erklärt, welche Kräuter bei Virus-Infekten helfen

Conny Römer mörsert die Zutaten für ihren Lieblings-Bronchitistee zusammen.
Conny Römer mörsert die Zutaten für ihren Lieblings-Bronchitistee zusammen. Bild: Steffi Hofmann
Die Fachfrau zeigt: Selbst geformte Husten-Pastillen, die es schon im Mittelalter gab.
Die Fachfrau zeigt: Selbst geformte Husten-Pastillen, die es schon im Mittelalter gab. Bild: Steffi Hofmann
Die Seminarteilnehmer bekommen verschiedene getrockenete Kräuter, um sich einen Tee zusammenzumischen.
Die Seminarteilnehmer bekommen verschiedene getrockenete Kräuter, um sich einen Tee zusammenzumischen. Bild: Steffi Hofmann
Conny Römer mörsert die Zutaten für ihren Lieblings-Bronchitistee zusammen.
Conny Römer mörsert die Zutaten für ihren Lieblings-Bronchitistee zusammen. Bild: Steffi Hofmann
Die Fachfrau zeigt: Selbst geformte Husten-Pastillen, die es schon im Mittelalter gab.
Die Fachfrau zeigt: Selbst geformte Husten-Pastillen, die es schon im Mittelalter gab. Bild: Steffi Hofmann
Die Seminarteilnehmer bekommen verschiedene getrockenete Kräuter, um sich einen Tee zusammenzumischen.
Die Seminarteilnehmer bekommen verschiedene getrockenete Kräuter, um sich einen Tee zusammenzumischen. Bild: Steffi Hofmann
Chemnitz
Gegen Husten, Schnupfen, Herpes: Chemnitzerin erklärt, welche Kräuter bei Virus-Infekten helfen
Von Steffi Hofmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Von Thymian über Süßholz und Meerrettich bis Wasserdost: Kräuterpädagogin Conny Römer weiß, welches Kraut gegen welches Zipperlein gewachsen ist und wie man sich ein gutes Immunsystem aufbaut.

Auf dem Tisch liegen verschiedene Kräuter, die allesamt aromatisch duften: Fenchel, Kamille, Thymian, Süßholz und Lindenblüten. „Das wird mein Lieblings-Bronchitistee“, sagt Conny Römer, während sie das getrocknete Grün an ein paar Frauen in einem Raum im Hauptgebäude des Botanischen Gartens verteilt. Die Damen sollen die Kräuter im...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16.12.2025
4 min.
Adelsbergturm: Was der neue Eigentümer geschafft und noch vor hat
Sascha Winkler vor dem Eingang zum Haupthaus am Adelsberturm.
Als Sascha Winkler im Frühjahr die Schlüssel bekam, kam mit ihnen der Schock: Die traditionsreiche Immobilie war komplett zugemüllt. Wie es heute aussieht und was dem neuen Eigentümer noch vorschwebt.
Steffi Hofmann
06.01.2026
4 min.
Zwischen Farbtöpfer groß geworden: Wie sich ein Betrieb im Vogtland ein Jahrhundert halten kann
Michael (l.) und Torsten sind die Gesichter des Malerbetriebes Blank.
Michael und Torsten Blank leiten einen Malerbetrieb in Wildenau. Heute erfüllen Maler ganz andere Kundenwünsche als vor 100 Jahren. Der Beruf ist aber anspruchsvoll geblieben. Was heute anders ist.
Silvia Kölbel
05.01.2026
5 min.
So lief das Testspiel des FC Erzgebirge Aue gegen Union Berlin: „Sollten es nicht überbewerten“
Anthony Barylla (r.) gegen Union-Angreifer Oliver Burke.
Der Fußball-Drittligist hat sich gegen den Bundesligisten wacker geschlagen. Am Ende gab es trotz eines ordentlichen Auftritts eine Niederlage. Die „Freie Presse“ liefert die Geschichten zum Spiel.
Paul Steinbach
05.01.2026
2 min.
Autofahrer im Erzgebirge reiben sich die Augen – Lohnt sich das Tanken in Tschechien wieder?
Diese Preise galten am Montag gegen 9.30 Uhr an dieser Tankstelle in Annaberg-Buchholz.
Der erneute Anstieg der CO2-Steuer zum Jahreswechsel hat die Preise für Benzin und Diesel in Deutschland nach oben getrieben. Wie es jetzt jenseits der Grenze aussieht.
Kjell Riedel
03.10.2025
3 min.
Wie Leonardo da Vinci: Künstlerin nutzt Natur als Druckstock
Künstlerin Anke Dilé Wissing an ihren Werken, die im Botanischen Garten ausgestellt sind.
In einer neuen Ausstellung im Hauptgebäude des Botanischen Gartens wird filigrane Blattkunst gezeigt. Die Technik dafür ist sehr alt.
Steffi Hofmann
06.01.2026
1 min.
„Freie Presse“ verlost Karten für Gastspiel von Prager Schwarzlichttheater in Bad Elster
„Freie Presse“ verlost Freikarten für das Prager Schwarzlichttheater am 11. Januar.
Das berühmte Prager Schwarzlichttheater gastiert am kommenden Sonntag, 11. Januar, mit „Antología – Das Beste“ im König-Albert-Theater Bd Elster.
Ronny Hager
Mehr Artikel