Gegen Husten, Schnupfen, Herpes: Chemnitzerin erklärt, welche Kräuter bei Virus-Infekten helfen

Chemnitz
Von Thymian über Süßholz und Meerrettich bis Wasserdost: Kräuterpädagogin Conny Römer weiß, welches Kraut gegen welches Zipperlein gewachsen ist und wie man sich ein gutes Immunsystem aufbaut.
Auf dem Tisch liegen verschiedene Kräuter, die allesamt aromatisch duften: Fenchel, Kamille, Thymian, Süßholz und Lindenblüten. „Das wird mein Lieblings-Bronchitistee“, sagt Conny Römer, während sie das getrocknete Grün an ein paar Frauen in einem Raum im Hauptgebäude des Botanischen Gartens verteilt. Die Damen sollen die Kräuter im...
