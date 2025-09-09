Gegen Tempo 30: Wie die zerstrittene Chemnitzer AfD den Neustart versucht

Chemnitz
Eine Partei, zwei Fraktionen – so sieht die neue Realität im Chemnitzer Stadtrat aus. Die Mehrheit der AfD-Stadträte hofft auf einen baldigen Schlussstrich unter die lähmenden Querelen. Doch der interne Zoff schwelt weiter.
In Chemnitz will die Mehrzahl der AfD-Vertreter im Stadtrat nach wochenlangen innerparteilichen Querelen zum politischen Tagesgeschäft zurückkehren. „Wir würden gern nach vorn schauen und uns wieder Sachthemen widmen“, sagte Ronny Licht, Geschäftsführer der neu formierten „AfD-Ratsfraktion“, am Dienstag vor Medienvertretern.
