Regionale Nachrichten und News
  • Gegen Tempo 30: Wie die zerstrittene Chemnitzer AfD den Neustart versucht

Volker Dringenberg führt die größere der beiden AfD-Fraktionen im Chemnitz Stadtrat.
Bild: Andreas Seidel
Volker Dringenberg führt die größere der beiden AfD-Fraktionen im Chemnitz Stadtrat.
Bild: Andreas Seidel
Chemnitz
Gegen Tempo 30: Wie die zerstrittene Chemnitzer AfD den Neustart versucht
Von Michael Müller
Eine Partei, zwei Fraktionen – so sieht die neue Realität im Chemnitzer Stadtrat aus. Die Mehrheit der AfD-Stadträte hofft auf einen baldigen Schlussstrich unter die lähmenden Querelen. Doch der interne Zoff schwelt weiter.

In Chemnitz will die Mehrzahl der AfD-Vertreter im Stadtrat nach wochenlangen innerparteilichen Querelen zum politischen Tagesgeschäft zurückkehren. „Wir würden gern nach vorn schauen und uns wieder Sachthemen widmen“, sagte Ronny Licht, Geschäftsführer der neu formierten „AfD-Ratsfraktion“, am Dienstag vor Medienvertretern.
