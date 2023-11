Geheimniskrämerei um McDonalds-Schließung in Chemnitz

Wie aus dem Nichts schließt die Fast-Food-Kette an der Zentralhaltestelle. Zu den Gründen hält sich das Unternehmen bedeckt. Der Schritt könnte mehrere Erklärungen haben.

Tag Eins nach der Schließung des McDonalds an der Zentralhaltestelle. Immer wieder kommen hungrige Passanten vorbei und stehen vor verschlossener Tür, auf der kurzfristig auf die Schließung hingewiesen wurde – ohne Gründe zu nennen. Das Licht ist an, drinnen sitzen Mitarbeiter, auf Klopfen an der Scheibe reagieren sie mit Kopfschütteln....