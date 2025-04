„Geil!“: Mit Pumptrack und Wanderweg geht die Kulturhauptstadt in Grüna an den Start

Es ist eine der 16 Interventionsflächen in den Stadtgebieten und Vororten. Im Vorfeld lief nicht alles reibungslos, doch jetzt sind die Grünaer stolz auf ihre neuen Attraktionen.

Dass in Chemnitz Alphörner zur Übergabe eines Bauvorhabens erklingen, ist selten. Also witzelt Baubürgermeister Michael Stötzer: „Genau dafür brauchten wir ein Objekt an der Bergstraße.“ Doch der Zweck der Anlage ist ernsthafter Natur. Es sollen Freizeitangebote und damit mehr Lebensqualität für die Einwohner und Gäste geschaffen...