Geklaute Schuhe überführen 31-jährigen Mehrfachdieb in Chemnitz

Erst verschwinden Schuhe aus einem Treppenhaus, dann werden sie an den Füßen eines Mannes entdeckt, der einiges auf dem Kerbholz hat. Jetzt ist er in Haft.

Ein kleiner Diebstahl brachte die Polizei in Chemnitz auf die Spur eines mutmaßlichen Mehrfachtäters: In der Nacht zu Sonntag verschwanden aus einem Treppenhaus in der Reinhardtstraße ein Paar Schuhe. Wenig später wurde in der Markusstraße auf dem Sonnenberg ein Mann (31) kontrolliert, der ebensolche Schuhe an den Füßen trug.