MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Geklaute Schuhe überführen 31-jährigen Mehrfachdieb in Chemnitz

Gegen einen 31-Jährigen wird wegen mehrerer Diebstähle ermittelt.
Gegen einen 31-Jährigen wird wegen mehrerer Diebstähle ermittelt. Bild: Symbolbild/Marcus Brandt/dpa
Gegen einen 31-Jährigen wird wegen mehrerer Diebstähle ermittelt.
Gegen einen 31-Jährigen wird wegen mehrerer Diebstähle ermittelt. Bild: Symbolbild/Marcus Brandt/dpa
Chemnitz
Geklaute Schuhe überführen 31-jährigen Mehrfachdieb in Chemnitz
Redakteur
Von Denise Märkisch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Erst verschwinden Schuhe aus einem Treppenhaus, dann werden sie an den Füßen eines Mannes entdeckt, der einiges auf dem Kerbholz hat. Jetzt ist er in Haft.

Ein kleiner Diebstahl brachte die Polizei in Chemnitz auf die Spur eines mutmaßlichen Mehrfachtäters: In der Nacht zu Sonntag verschwanden aus einem Treppenhaus in der Reinhardtstraße ein Paar Schuhe. Wenig später wurde in der Markusstraße auf dem Sonnenberg ein Mann (31) kontrolliert, der ebensolche Schuhe an den Füßen trug. Der Anfang...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11.01.2026
4 min.
„Wir wurden regelrecht überrannt“: Ansturm auf Nachtrodeln im Erzgebirge
 8 Bilder
Hochbetrieb beim Nachtrodeln Gornau. Die Ausrichter sprachen von schätzungsweise 500 Besuchern – so viele wie noch nie bei dem Event.
Schlittenfahren bei Fackelschein und Scheinwerferlicht: Diese Möglichkeit wird Wintersportfans seit Jahren am Rodelhang in Gornau geboten. Diesmal wurden auch die kühnsten Erwartungen übertroffen.
Patrick Herrl
14:35 Uhr
1 min.
Zoll deckt Schwarzarbeit im Erzgebirge auf: Bauunternehmerin verurteilt
Durch Schwarzarbeit bei einer Baufirma aus dem Erzgebirge ist ein Schaden von rund 543.000 Euro entstanden.
Der 61-Jährigen wurde vorgeworfen, zwischen 2018 und 2022 mindestens 24 Arbeitnehmer schwarz beschäftigt zu haben. Der Schaden: über eine halbe Million Euro.
Holk Dohle
11.01.2026
2 min.
Glatteis in Sachsen: Hier warnt der Wetterdienst am Montag vor glatten Straßen
Bis in die Nach auf Dienstag hinein warnt der DWD vor Glatteis.
Das Wochenende begann für Autofahrer in Sachsen turbulent, was das Wetter anging. Nun ist klar: Die neue Woche knüpft direkt daran an. Was Sie jetzt wissen müssen.
Patrick Hyslop
25.12.2025
2 min.
Chemnitz: Polizei erwischt mehrere Diebe zu Weihnachten
In beiden Fällen hatten Zeugen die Polizei verständigt.
Die einen wollten einen Imbiss ausräumen, der andere Schrott klauen. Aus beiden Taten wurde nichts.
Denise Märkisch
14:38 Uhr
2 min.
Hitlergruß auf der Bühne: Geldstrafe für Melanie Müller
Schlagersängerin Melanie Müller wurde vom Landgericht Leipzig zu einer Geldstrafe verurteilt.
Erneut wird die Schlagersängerin und Ex-Dschungelkönigin wegen Hitlergruß-Vorwürfen und Drogenbesitzes verurteilt. Die Geldstrafe fällt im Berufungsverfahren aber geringer aus als in erster Instanz.
31.12.2025
1 min.
Böller für Hunderte Euro geklaut - Dieb gestellt
Wegen des Diebstahls von Silvesterknallern in einem Supermarkt in Ottendorf-Okrilla ermittelt die Polizei. (Symbolfoto)
Sich den Einkaufskorb mit Silvesterböller zu beladen, geht ins Geld. Ein Ladendieb wollte sich die Rechnung wohl sparen - und wurde erwischt.
Mehr Artikel