Gekündigt wegen Streikteilnahme? Chemnitzer Kita-Leiterin und DRK einigen sich außergerichtlich

Laut Verdi lag der Verdacht nahe, dass die Kita-Leiterin für ihre Streikteilnahme während des Tarifkonflikts bestraft wurde. Die Frau wollte eigentlich vor das Arbeitsgericht ziehen. Jetzt kam es anders.

Die aus Sicht der Gewerkschaft Verdi zweifelhafte Entlassung einer Kita-Leiterin durch das DRK Sachsen wird nun doch nicht gerichtlich aufgearbeitet. Eine für diese Woche terminierte Verhandlung am Arbeitsgericht wurde kurzfristig abgesagt. Laut der zuständigen Richterin hatten sich beide Parteien doch noch außergerichtlich geeinigt.