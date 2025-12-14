Geschenke suchen im Chemnitzer Kultclub: Zwischen Tineff und Anspruch

Der Club Atomino reiht sich ein in die Liste der Veranstalter spezifischer Weihnachtsmärkte. Er hat zum Kunst- und Trödelmarkt eingeladen.

Nein, geschieden ist Dominic Glösinger nicht. Die Hochzeit war erst im Juni. Dennoch will er sich von deren Rückständen trennen. „Es ist ein Versuch, das finanzielle Minus auszugleichen.“ Auf seinem Tisch stehen dutzende Vasen älterer Machart, ein Angebot für Nostalgiker. Sein Stand aber spiegelt das Spektrum dieses Marktes wider. Neben...