  • Gesperrte Wälder und Hubschrauber-Flüge mit Kalk – Wanderer bei Chemnitz sollten aufpassen

Die Hubschrauber verteilen Kalk über verschiedenen Wäldern bei Chemnitz.
Die Hubschrauber verteilen Kalk über verschiedenen Wäldern bei Chemnitz. Bild: Kristian Hahn/Archiv
Chemnitz
Gesperrte Wälder und Hubschrauber-Flüge mit Kalk – Wanderer bei Chemnitz sollten aufpassen
Von Jakob Nützler
Östlich von Chemnitz sind ab Montag Hubschrauber in der Luft, beladen mit Kalk – gleich für mehrere Wochen fliegen sie. Warum ist das besonders für Wanderer und Pilzsammler relevant?

Wälder sind im Sommer beliebt: Angenehme Temperaturen, um wandern oder „in die Pilze“ zu gehen. Doch ab Montag, 18. August, fliegen Hubschrauber über sieben Waldgebiete östlich von Chemnitz und verteilen kohlensauren Magnesiumkalk – eine Art Gesteinsmehl, das den versauerten Waldboden heilen soll. Es besteht laut Frank Knebel vom...
