Gestört aber Geil, BAP und Ben Zucker: Konzert-Wochenende im Wasserschloß Klaffenbach

Vom 3. bis 5. Juni finden im Wasserschloß Klaffenbach drei Konzerte ganz unterschiedlicher Musikrichtungen statt. Wann es losgeht und wo es noch Tickets gibt.

Diskostimmung im Wasserschloß: Am Freitag heizt das DJ-Duo Gestört aber Geil im Klaffenbacher Schlosshof die Stimmung ein. Sie machen den Auftakt für ein Wochenende, an dem drei ganz unterschiedliche Musikacts Open-Air-Konzerte in Chemnitz spielen.