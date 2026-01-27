Gestohlenes I-Phone aus Erzgebirge in Chemnitz geortet: Polizei stellt Tatverdächtigen

Über Standortdaten konnten die Beamten den Tatverdächtigen finden.

Das ging schnell: Nachdem eine 24-Jährige am Montagnachmittag ihr I-Phone als gestohlen meldete, konnte die Polizei es noch am gleichen Tag wiederfinden. Ein vorerst Unbekannter hatte das Smartphone laut Polizei gegen 17 Uhr aus einer Praxis in Zwönitz entwendet. Die Eigentümerin habe den Diebstahl gemeldet und Standortdaten an die Beamten...