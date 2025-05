Gewalt am Chemnitzer Marx-Kopf: Frau (44) mit Flasche niedergeschlagen

Am Mittwochnachmittag kam es in der Innenstadt zu einer Gewalttat. Der Täter floh nach der Attacke. Nun sucht die Polizei nach Zeugen zu der Tat.

Eine 44-jährige Frau ist am Mittwochnachmittag in der Brückenstraße in Chemnitz bei einem Streit verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hielt sich die Frau gegen 16.20 Uhr mit mehreren Freunden auf einer Grünfläche in der Nähe des Karl-Marx-Monumentes auf, als drei unbekannte Männer hinzukamen. Einer der Männer entnahm ungefragt vier...