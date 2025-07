Gewitterfront über Chemnitz: Feuerwehr rückt mehrmals aus

So mancher wurde in der Mittagspause am Dienstag nass. Ein kurzes, aber heftiges Gewitter zog über die Stadt und blieb nicht folgenlos.

Das kurze Gewitter am Dienstagmittag reichte aus, um an der Ecke Straße der Nationen/Brückenstraße eine kleine Verwüstung anzurichten. Beim vietnamesischen Imbiss „Phan & Vū" hatten Windböen einen Sonnenschirm aus der Betonplatten-Verankerung gehoben, das Außen-Mobiliar flog durcheinander. Die Betreiber konnten schnell selbst...