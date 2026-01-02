Glück für 2026: Schornsteinfeger im Chemnitz Center unterwegs

Mit Zylinder, Besen und Glückwünschen im Gepäck waren am Freitag Schornsteinfeger im Einkaufszentrum unterwegs. In ihrer täglichen Arbeit geht es um mehr, als wortwörtlich Schornsteine zu fegen.

Einen Glückskeks öffnen, Blei beziehungsweise Wachs gießen oder sich Tarotkarten legen (lassen) – es gibt viele Bräuche, um das Glück für das nächste Jahr zu bestimmen. Im Chemnitz Center waren am Freitag die Glücksbringer höchstpersönlich unterwegs: Schornsteinfeger. 22 Männer und Frauen liefen in schwarzem Anzug und mit schwarzem... Einen Glückskeks öffnen, Blei beziehungsweise Wachs gießen oder sich Tarotkarten legen (lassen) – es gibt viele Bräuche, um das Glück für das nächste Jahr zu bestimmen. Im Chemnitz Center waren am Freitag die Glücksbringer höchstpersönlich unterwegs: Schornsteinfeger. 22 Männer und Frauen liefen in schwarzem Anzug und mit schwarzem...