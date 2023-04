Grieche macht nach 30 Jahren zu: Hoffnung für Hartmannsdorfer Traditionsgaststätte

Was ist bloß los im Restaurant "Alexandros", fragen sich seit Wochen viele Hartmannsdorfer. Der Gastronomiebetrieb am Hartmannsdorfer Kreuz ist einer der ältesten in der Gemeinde. Die Tradition des Hauses reicht mehr als 160 Jahre zurück. Seit Jahresbeginn ist das Lokal, in dem seit rund 30 Jahren griechische Küche angeboten wurde, geschlossen.