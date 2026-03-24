Größte Chemnitzer Kirche bleibt zu Ostern leer – explodierende Heizkosten machen Gemeinden zu schaffen

Am Theaterplatz wird es zu Ostern keine Gottesdienste geben. Die Gemeinde kann die Heizkosten für die St.-Petri-Kirche nicht mehr schultern. Sie zieht die Reißleine, weitere Kirchen könnten folgen.

Die deutlich gestiegenen Preise für Fernwärme in Chemnitz sorgen zunehmend für Probleme. Nicht nur Privathaushalte, Mieter und Vermieter klagen über Heizkosten, die ihnen allmählich über den Kopf wachsen. Auch die Chemnitzer Kirchgemeinden schlagen nun Alarm - und sehen sich zu drastischen Schritten genötigt. Die deutlich gestiegenen Preise für Fernwärme in Chemnitz sorgen zunehmend für Probleme. Nicht nur Privathaushalte, Mieter und Vermieter klagen über Heizkosten, die ihnen allmählich über den Kopf wachsen. Auch die Chemnitzer Kirchgemeinden schlagen nun Alarm - und sehen sich zu drastischen Schritten genötigt.