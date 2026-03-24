MENÜ
Osterabo
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Größte Chemnitzer Kirche bleibt zu Ostern leer – explodierende Heizkosten machen Gemeinden zu schaffen

Die St.-Petri-Kirche am Theaterplatz ist eine der bekanntesten Chemnitzer Kirchen. Wegen drastisch gestiegener Fernwärmepreise kann sie derzeit nur eingeschränkt genutzt werden.
Die St.-Petri-Kirche am Theaterplatz ist eine der bekanntesten Chemnitzer Kirchen. Wegen drastisch gestiegener Fernwärmepreise kann sie derzeit nur eingeschränkt genutzt werden. Foto: Andreas Seidel/A.
Die Petrikirche fasst bis zu 1200 Besucher. Sie ist damit die größte Kirche der Stadt.
Die Petrikirche fasst bis zu 1200 Besucher. Sie ist damit die größte Kirche der Stadt. Foto: Andreas Seidel/Archiv
Die Gemeinde der St.-Markus-Kirche auf dem Sonnenberg sucht nach Heiz-Alternativen.
Die Gemeinde der St.-Markus-Kirche auf dem Sonnenberg sucht nach Heiz-Alternativen. Foto: Andreas Seidel/Archiv
Die St.-Petri-Kirche am Theaterplatz ist eine der bekanntesten Chemnitzer Kirchen. Wegen drastisch gestiegener Fernwärmepreise kann sie derzeit nur eingeschränkt genutzt werden.
Die St.-Petri-Kirche am Theaterplatz ist eine der bekanntesten Chemnitzer Kirchen. Wegen drastisch gestiegener Fernwärmepreise kann sie derzeit nur eingeschränkt genutzt werden. Foto: Andreas Seidel/A.
Die Petrikirche fasst bis zu 1200 Besucher. Sie ist damit die größte Kirche der Stadt.
Die Petrikirche fasst bis zu 1200 Besucher. Sie ist damit die größte Kirche der Stadt. Foto: Andreas Seidel/Archiv
Die Gemeinde der St.-Markus-Kirche auf dem Sonnenberg sucht nach Heiz-Alternativen.
Die Gemeinde der St.-Markus-Kirche auf dem Sonnenberg sucht nach Heiz-Alternativen. Foto: Andreas Seidel/Archiv
Chemnitz
Größte Chemnitzer Kirche bleibt zu Ostern leer – explodierende Heizkosten machen Gemeinden zu schaffen
Redakteur
Von Michael Müller
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am Theaterplatz wird es zu Ostern keine Gottesdienste geben. Die Gemeinde kann die Heizkosten für die St.-Petri-Kirche nicht mehr schultern. Sie zieht die Reißleine, weitere Kirchen könnten folgen.

Die deutlich gestiegenen Preise für Fernwärme in Chemnitz sorgen zunehmend für Probleme. Nicht nur Privathaushalte, Mieter und Vermieter klagen über Heizkosten, die ihnen allmählich über den Kopf wachsen. Auch die Chemnitzer Kirchgemeinden schlagen nun Alarm - und sehen sich zu drastischen Schritten genötigt.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13.02.2026
4 min.
Strompreis in Chemnitz sinkt deutlich – doch wie viel sparen Haushalte ab März wirklich?
Nach der Energiekrise vor einigen Jahren sind die Preise für den Energieverbrauch wieder deutlich zurückgegangen. Doch Haushalte profitieren davon nur eingeschränkt.
Kunden des Versorgers Eins Energie zahlen bald rund 20 Prozent weniger für die Kilowattstunde Strom. Doch die tatsächliche Ersparnis fällt in vielen Fällen weit geringer aus. Kein Einzelfall, aber Verbraucherschützer haben einen Rat.
Michael Müller
06:00 Uhr
6 min.
Neue Attraktionen: Damit warten die Freizeitparks auf
Jan Völkel am neuen Multi Launch Water Coaster im Freizeitpark Plohn. Für die Wasser-Achterbahn investiert der Familienbetrieb zum 30. Jubiläum des Parks mehr als zwölf Millionen Euro.
Wasser-Achterbahn mit Katapultstart, Dino-Giganten und Skywalk: Fans von Freizeitparks können sich auf einige Neuerungen freuen. Mit einem Kniff lässt sich auch beim Eintritt sparen.
Dörthe Hein und Andreas Hummel, dpa
24.03.2026
2 min.
Vorstoß im Bundesrat: So will Sachsen jetzt die Spritpreise senken
Der Iran-Krieg und die Folgen: Hohe Spritpreise belasten Verbraucher und Wirtschaft. Aus Sachsen kommt jetzt ein Vorstoß zu Steuersenkungen.
Wirtschaftsminister Panter will an die Steuern ran, um die hohen Preise für Benzin und Diesel schnell zu senken. Diesen Plan bringt der Freistaat am Freitag in den Bundesrat ein.
Oliver Hach
06:00 Uhr
5 min.
Hohe Kosten, wenig Geld: Sachsens Theater unter Sparzwang
Das Deutsch-Sorbische Volkstheater in Bautzen. (Archivbild)
Sachsens Theater plagen seit Jahren finanzielle Sorgen. Steigende Kosten und knappe Kassen bringen viele Häuser zunehmend in Bedrängnis. Der Bühnenverein warnt vor Einschnitten - und fordert Lösungen.
Katrin Mädler und Anett Böttger, dpa
29.01.2026
4 min.
Steigende Heizkosten: Chemnitzer Großvermieter testet Alternative zu Fernwärme und Gas
Die Heizkosten sind deutlich gestiegen. Die Chemnitzer Siedlungsgemeinschaft (ca. 5000 Wohnungen) will eines ihrer Wohngebiete nun nachhaltig selbst mit Energie versorgen.
Die Chemnitzer Siedlungsgemeinschaft erweitert einen ihrer Wohnparks. Er soll sich künftig weitgehend selbst mit Wärme und Strom versorgen – zu langfristig stabilen Preisen für die Bewohner.
Michael Müller
24.03.2026
2 min.
Traditionsbäckerei im Erzgebirge schließt nach 120 Jahren ihre Türen
Die Bäckerei Enke in Aue hat eine 120-jährige Geschichte. Nun schließt sie.
In Aue schließt ein Traditionsbäcker seine Türen. Schon in Kürze soll Schluss sein. Kunden reagieren traurig.
Anna Neef
Mehr Artikel