Großaufträge und neue Module: Wie steht es um Heckert Solar in Chemnitz?

Auch in Chemnitz kämpft die Industrie gegen die Billigkonkurrenz aus China. Vor einem Jahr musste Heckert Solar deshalb Mitarbeitern kündigen. Seitdem hat die Firma neue Produkte angekündigt.

Solarworld in Freiberg: gibt es nicht mehr. Der Nachfolger am Standort, Meyer Burger: weggezogen und insolvent. Solarwatt in Dresden: hat die Modulproduktion eingestellt.