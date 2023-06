Großbrand in Chemnitzer Gießerei: Warnung vor starker Rauchentwicklung aufgehoben

In der Stahlgießerei Gienath Chemnitz Guss in Chemnitz ist am Freitag ein Großbrand ausgebrochen. Die rund 100 Meter lange Halle der Gießerei im Stadtteil Schloßchemnitz brannte in voller Ausdehnung. Die Feuerwehr ging am Abend davon aus, dass der betroffene Teil des historisches Fabrikgebäudes bis auf die Grundmauern abbrennen würde. Eine Warnung...