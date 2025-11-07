Großer Preis von Sachsen: Springreiterin Fabienne Bender aus Burgstädt startet trotz Verletzungsschock

Die Burgstädterin Fabienne Bender wollte wegen einer Verletzung auf ihren Wallach Rocky verzichten. Aber das Pferd erholte sich über Nacht. Nun startet sie in der Messe Chemnitz doch mit ihm.

Sie sitzt fast täglich im Sattel, fährt tausende Kilometer durchs Land und liebt den Moment, wenn das Pferd zum Sprung abhebt: Fabienne Bender aus Burgstädt ist mit 20 Jahren eine der hoffnungsvollen Nachwuchsspringreiterinnen Sachsens. Schon als Kind saß sie lieber auf dem Pferderücken als auf dem Sofa. „Mit vier Jahren habe ich mit...