Großes Interesse an „Freie Presse“-Podium zur Innenstadt-Entwicklung von Chemnitz

Am Dienstagabend haben Experten über die Möglichkeiten von Chemnitz diskutiert. Es ging um Visionen und Pragmatismus.

Die Stadt ist keine Schönheit im klassischen Sinn, aber ein spannendes Feld für Architekten, Stadtplaner und Co. Auch, weil Chemnitz ihre Schmerzpunkte hat. Der Platz hinter der sogenannten „Parteifalte“, vor der das Karl-Marx-Monument steht, ist einer davon. Dort könnte ein Kultur- und Sportkomplex entstehen. Manche nennen das Projekt auch...