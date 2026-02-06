MENÜ
Die einstige Restabfallbehandlungsanlage am Weißen Weg in Chemnitz.
Die einstige Restabfallbehandlungsanlage am Weißen Weg in Chemnitz. Bild: Andreas Seidel/Archiv
Die einstige Restabfallbehandlungsanlage am Weißen Weg in Chemnitz.
Die einstige Restabfallbehandlungsanlage am Weißen Weg in Chemnitz. Bild: Andreas Seidel/Archiv
Grünes Licht für Chemnitzer Biogas-Pläne
Von Michael Müller
Der Chemnitzer Abfallentsorger ASR darf seine Überlegungen zum Bau einer Anlage zum Verwerten von Bioabfällen weiterverfolgen. Das Votum des Stadtrates fällt überraschend deutlich aus.

In Chemnitz können die Planungen für den Bau einer Anlage zum Erzeugen von Biogas vorangetrieben werden. Der städtische Abfallentsorger ASR hat dafür vom Stadtrat grünes Licht erhalten. Von den Linken bis zu den Parteien rechts außen gab es in einer Grundsatzentscheidung nur eine einzige Stimme gegen das Vorhaben.
