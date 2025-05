Grünpfeil: Schludriger Umgang mit DDR-Errungenschaft in Chemnitz?

Nach einem Unfall musste an der Dresdner Straße ein Ampelmast repariert werden. Doch irgendwas stimmte an der neuen Beschilderung nicht. Eine Glosse.

Nur weniges wurde im Zuge der Wiedervereinigung von der DDR beibehalten. Doch in Sachen Ampeln war der Arbeiter- und Bauernstaat ein Vorreiter. Nicht nur das Ost-Ampelmännchen hielt nach der Wende in vielen westdeutschen Städten Einzug. Auch der Grünpfeil, der das Rechtsabbiegen bei roter Ampel erlaubt, wurde 1994 in die bundesdeutsche...