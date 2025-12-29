Guteschafe und Blumenhühner ziehen ein - neue Außengehege im Chemnitzer Wildgatter fertig

Die Gehege wurden naturnah für die neuen Bewohner gestaltet. Was das Besondere an ihnen ist.

Im Wildgatter Oberrabenstein, Thomas-Müntzer-Höhe 13, wurden neue Außengehege fertiggestellt. Besucherinnen und Besucher können dort Schwedische Blumenhühner und Guteschafe beobachten. Die Bauarbeiten fanden in den vergangenen Monaten statt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Wildgatters führten die Arbeiten eigenständig aus. Das...