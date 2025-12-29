MENÜ
  • Guteschafe und Blumenhühner ziehen ein - neue Außengehege im Chemnitzer Wildgatter fertig

Die Guteschafe Björk, Aili und Kaja sind im Chemnitzer Wildgatter zu bestaunen.
Bild: Saskia Quinger
Die Guteschafe Björk, Aili und Kaja sind im Chemnitzer Wildgatter zu bestaunen.
Die Guteschafe Björk, Aili und Kaja sind im Chemnitzer Wildgatter zu bestaunen. Bild: Saskia Quinger
Chemnitz
Guteschafe und Blumenhühner ziehen ein - neue Außengehege im Chemnitzer Wildgatter fertig
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Gehege wurden naturnah für die neuen Bewohner gestaltet. Was das Besondere an ihnen ist.

Im Wildgatter Oberrabenstein, Thomas-Müntzer-Höhe 13, wurden neue Außengehege fertiggestellt. Besucherinnen und Besucher können dort Schwedische Blumenhühner und Guteschafe beobachten. Die Bauarbeiten fanden in den vergangenen Monaten statt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Wildgatters führten die Arbeiten eigenständig aus. Das...
