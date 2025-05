Gyros und Souvlaki in der ehemaligen „Ausspanne“: Griechin eröffnet Restaurant in ältestem Haus von Chemnitz

Das Restaurant „Ausspanne“ hat erst im Februar geschlossen. Die Eigentümer des markanten Fachwerkhauses am Schloßteich, in dem sich das Lokal befand, konnten überraschend schnell Nachfolger finden.

Die Gastromeile am Schloßteich ist wieder komplett: Salena Baho übernimmt die ehemalige „Ausspanne“. Die Griechin, die seit über 20 Jahren in griechischen Restaurants in der Umgebung arbeitet, macht sich damit selbstständig. Ilios heißt ihr Lokal, das neugriechische Wort für Sonne. Es ist ein Familienunternehmen. Küchenchef wird der...