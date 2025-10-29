Halloween im Garten, gruselfrei und im Rockabilly-Style: Chemnitzer Umland überrascht mit ausgefallenen Partys

Chemnitz Umland
Offiziell wird am 31. Oktober der Reformationstag gefeiert. Grusel-Liebhaber freuen sich auf zahlreiche Halloween-Partys. Wo kann man diese in Limbach-Oberfrohna, Burgstädt und Umgebung feiern?
Für Halloween-Fans gibt es in dieser Woche im Chemnitzer Umland zahlreiche Möglichkeiten zum Gruseln. Wer es kaum abwarten kann oder nicht genug bekommt, kann in diesem Jahr sogar einen Tag vorher und einen Tag danach Halloween feiern.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.