Handy in Chemnitz verloren: Finder versucht Geld zu erpressen

Chemnitz
Das Telefon gehörte einer Hilfsorganisation. Statt Geld erwartete den mutmaßlichen Erpresser etwas anderes.
Ein 63-jähriger Mann ist am Dienstagnachmittag in der Flemmingstraße vorläufig festgenommen worden, nachdem er versucht hatte, Finderlohn für ein verlorenes Handy zu erpressen. Zuvor hatte ein Mitarbeiter einer Hilfsorganisation das Telefon verloren. Der Tatverdächtige meldete sich daraufhin bei der Einrichtung und forderte Geld für die...
