Regionale Nachrichten und News
  • Handydieb aus Chemnitzer Innenstadt hinter Gittern

Der mutmaßliche Täter hatte es nicht nur auf Handys abgesehen.
Bild: Symbolfoto: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Archiv
Der mutmaßliche Täter hatte es nicht nur auf Handys abgesehen.

Chemnitz
Handydieb aus Chemnitzer Innenstadt hinter Gittern
Redakteur
Von Michael Müller
Der 21-Jährige soll auf offener Straße Menschen in Gespräche verwickelt haben. Dann waren Mobiltelefone, Kreditkarte und Geld weg.

Die Polizei hat einen jungen Mann dingfest gemacht, der für eine Reihe von Diebstählen auf offener Straße verantwortlich sein soll. Einem 58-Jährigen hatte er am späten Montagabend an der Straße der Nationen ein Handy weggenommen, das auf einem Tisch lag. Zuvor soll er den Mann in ein Gespräch verwickelt haben. Zwei weiteren Männern waren...
