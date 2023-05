Hartmannsdorf: Zwei Wohnungsbau-Projekte liegen vorerst auf Eis

Der Wohnungsbau in Hartmannsdorf kommt nicht voran wie erhofft. Die beiden größten Projekte im Ort dümpeln vor sich hin. An der Schulstraße sollten eigentlich gerade ein großes Mehrfamilienhaus und ein neues Wohngebiet mit 12 bis 14 Einzel- oder Doppelhäusern entstehen. Der Baubeginn ist bislang jedoch noch nicht in Sicht.