Hartmannsdorfer High-Tech-Unternehmen auf Messe in Las Vegas

Chemnitz Umland
Acconic System Germany ist eines von sieben sächsischen Unternehmen, die sich auf der CES in den USA präsentieren.
Das Unternehmen Acconic System Germany aus Hartmannsdorf bei Chemnitz liefert Kommunikationssysteme für Unternehmen, einschließlich Hard- und Software. Jetzt gehört es zu einer Delegation der Wirtschaftsförderung Sachsen, die das Messejahr auf der CES in Las Vegas eröffnet. Sieben Unternehmen repräsentieren laut Mitteilung den...
