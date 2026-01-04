MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Hartmannsdorfer High-Tech-Unternehmen auf Messe in Las Vegas

Sieben sächsische Unternehmen präsentieren sich auf der CES in Las Vegas.
Sieben sächsische Unternehmen präsentieren sich auf der CES in Las Vegas. Bild: Peter Steffen/dpa
Sieben sächsische Unternehmen präsentieren sich auf der CES in Las Vegas.
Sieben sächsische Unternehmen präsentieren sich auf der CES in Las Vegas. Bild: Peter Steffen/dpa
Chemnitz Umland
Hartmannsdorfer High-Tech-Unternehmen auf Messe in Las Vegas
Redakteur
Von Susanne Kiwitter
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Acconic System Germany ist eines von sieben sächsischen Unternehmen, die sich auf der CES in den USA präsentieren.

Das Unternehmen Acconic System Germany aus Hartmannsdorf bei Chemnitz liefert Kommunikationssysteme für Unternehmen, einschließlich Hard- und Software. Jetzt gehört es zu einer Delegation der Wirtschaftsförderung Sachsen, die das Messejahr auf der CES in Las Vegas eröffnet. Sieben Unternehmen repräsentieren laut Mitteilung den...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18.12.2025
1 min.
Hartmannsdorf: Komsa unterstützt Niners-Basketballer
Toni Burger vom Komsa-Vorstand sieht das Engagement bei den Niners Chemnitz als für beide Seiten passend an.
Die Firma Komsa hat jetzt eine sportliche Seite – zumindest was die Unterstützung von Profi-Sport auf hohem Niveau anbelangt. Die so geförderten Experten am Korb aus Chemnitz freuen sich über das Engagement.
Uwe Rechtenbach
05.01.2026
3 min.
Leisten sich Sachsens Kommunen zu viel Personal?
Von Döbeln aus nicht nur die Finanzlage der Landesverwaltung, sondern auch der Kommunen fest im Blick: Sachsens Rechnungshof.
Der Rechnungshof hält nicht nur die Ausgaben für die Landesverwaltung zu hoch, sondern auch einen Stellenabbau in Sachsens Städten und Gemeinden für erforderlich.
Tino Moritz
05.12.2025
1 min.
Hartmannsdorf: Bei Rot über die Kreuzung
Bei Rot über die Ampel und dann hat’s gekracht: Das ist am Donnerstag in Hartmannsdorf passiert.
In Hartmannsdorf hat es am Donnerstag gekracht. Der Schaden ist hoch.
Susanne Kiwitter
04.01.2026
4 min.
Rückschlag in Riesa: Peniger zieht sich aus der Superenduro-WM zurück
Edward Hübner (l.) mit Sohn Ewald und Lebenspartnerin Claudia Heinrich
Nach dem Superenduro-Lauf verzichtet Edward Hübner auf die nächsten beiden Veranstaltungen im Ausland. An der Elbe stieg am Samstag der Nachwuchs des Altmeisters auf eine kleine Maschine.
Thorsten Horn
04.01.2026
4 min.
Till Lindemann zieht den Schwanz ein: Zur Liveshow in Thailand spürt der Rammstein-Sänger harte Gesetze
Till Lindemann, hier bei einem Konzert in Leipzig.
Am 4. Januar feiert der gebürtige Leipziger Lindemann auf seiner „Meine Welt“-Tour Geburtstag in Dubai. Zuvor musste er für seine bisher schwierigste Show in Bangkok ordentlich abrüsten.
Jörg Vitovec
05.01.2026
4 min.
Millioneninvestitionen im Erzgebirge: Sie gehören zu den größten Vorhaben dieses Jahr
Ob Himmelsleiter-Projekt (von oben l. im Uhrzeigersinn), neuer Batteriespeicher, Radwegebau oder Freizeitbad-Erweiterung: Im Erzgebirge wird dieses Jahr weiter kräftig investiert.
Von der Himmelsleiter über eine alte Bahnstrecke bis hin zum Freizeitbad – es gibt spannende Bauprojekte, in die dieses Jahr Millionen Euro fließen. „Freie Presse“ schaut auf die wichtigsten.
unseren Redakteuren
Mehr Artikel