Heftige Kritik an Chemnitzer Kita-Abbau: „Jetzt ist nicht die Zeit, den Rotstift anzusetzen“

Nach der Grundsatzentscheidung über das Aus von weiteren 1000 Betreuungsplätzen gibt es erste Forderungen nach einer Kurskorrektur. Ein Argument: die angespannte Personalsituation.

Chemnitz baut in den kommenden Jahren noch einmal mehr als 1000 Kita-Plätze ab - das hat der Stadtrat Ende Januar beschlossen. Er bestätigte mit knapper Mehrheit entsprechende Pläne des Jugendamtes. Der Hintergrund: Wie in den meisten Regionen Sachsens gibt es auch in Chemnitz gibt es immer weniger Kinder. Chemnitz baut in den kommenden Jahren noch einmal mehr als 1000 Kita-Plätze ab - das hat der Stadtrat Ende Januar beschlossen. Er bestätigte mit knapper Mehrheit entsprechende Pläne des Jugendamtes. Der Hintergrund: Wie in den meisten Regionen Sachsens gibt es auch in Chemnitz gibt es immer weniger Kinder.