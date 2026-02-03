MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Heftige Kritik an Chemnitzer Kita-Abbau: „Jetzt ist nicht die Zeit, den Rotstift anzusetzen“

In Chemnitz beginnt erneut das große Zittern: Welche Kitas werden überleben?
In Chemnitz beginnt erneut das große Zittern: Welche Kitas werden überleben? Bild: Andreas Seidel/Archiv
In Chemnitz beginnt erneut das große Zittern: Welche Kitas werden überleben?
In Chemnitz beginnt erneut das große Zittern: Welche Kitas werden überleben? Bild: Andreas Seidel/Archiv
Chemnitz
Heftige Kritik an Chemnitzer Kita-Abbau: „Jetzt ist nicht die Zeit, den Rotstift anzusetzen“
Redakteur
Von Michael Müller
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach der Grundsatzentscheidung über das Aus von weiteren 1000 Betreuungsplätzen gibt es erste Forderungen nach einer Kurskorrektur. Ein Argument: die angespannte Personalsituation.

Chemnitz baut in den kommenden Jahren noch einmal mehr als 1000 Kita-Plätze ab - das hat der Stadtrat Ende Januar beschlossen. Er bestätigte mit knapper Mehrheit entsprechende Pläne des Jugendamtes. Der Hintergrund: Wie in den meisten Regionen Sachsens gibt es auch in Chemnitz gibt es immer weniger Kinder.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
02.02.2026
4 min.
Infusionen statt Konfetti: Reiterhof-Frau verpasst nach Unfall den Straßenfasching in Meerane
Der Mercedes von Franziska Pfitzner landete auf der B 175 in Waldenburg bei einem Unfall auf dem Dach.
Mit einem leichten Schädel-Hirn-Trauma hat Franziska Pfitzner drei Tage im Krankenhaus verbracht. Nach dem Crash in Waldenburg richtet sie emotionale Worte an die Ersthelfer: „Fühlt euch gedrückt.“
Holger Frenzel
29.01.2026
3 min.
Beschlossene Sache: Chemnitz schließt noch mehr Kitas
Dieser Kindergarten in Chemnitz-Glösa steht bereits vor dem Aus. Weitere sollen in den kommenden Jahren folgen, weil es in der Stadt immer weniger Kinder gibt.
CDU und AfD haben im Stadtrat den Weg für die umstrittenen Pläne freigemacht. Fachleute befürchten, dass damit bis zu zwölf Einrichtungen vor dem Aus stehen.
Michael Müller
21:42 Uhr
2 min.
Bundesregierung lehnt WM-Boykott ab - Göttlich reagiert
Christiane Schenderlein (CDU) ist die Staatsministerin für Sport und Ehrenamt. (Archivbild)
Warum die Bundesregierung trotz Kritik keinen WM-Boykott will – und was Staatsministerin Christiane Schenderlein über die politische Debatte rund um die WM 2022 sagt.
22:01 Uhr
2 min.
Gil Ofarim entschuldigt sich und stürzt bei Dschungelprüfung
Gil Ofarim wurde im TV-Dschungel immer wieder mit dem Skandal konfrontiert.
An Tag 12 des Dschungelcamps sorgt Sänger Gil Ofarim für große Aufregung. Er entschuldigt sich überraschend. Kurz darauf kommt es zu einem Unfall.
02.02.2026
7 min.
Großbrand bei Freiberg: Autos, Motorräder und 5000 Liter Diesel in brennendem Gebäude – Der Einsatz in Bildern
 13 Bilder
Großbrand in einer Autowerkstatt in Kleinschirma: Die angrenzende Freiberger Straße und die Bahnstrecke wurden gesperrt.
In Kleinschirma ist ein Gebäude ausgebrannt. Per Warn-App wurden die Menschen in der Umgebung vor starker Rauchentwicklung gewarnt. 160 Kameraden der Feuerwehr waren an den Löscharbeiten beteiligt.
Johanna Klix, Thomas Kaufmann, Grit Baldauf, Cornelia Schönberg
26.01.2026
4 min.
Chemnitzer Kitas vor neuer Schließungs-Welle: Wie lang werden künftig die Wege für Eltern?
Viel Platz für immer weniger Kinder: In Chemnitz sind Hunderter Krippen- und Kita-Plätze frei. Nun will das Jugendamt der Stadt die Kapazitäten deutlich abbauen.
Innerhalb weniger Jahre sollen in Chemnitz insgesamt mehr als 2000 Plätze abgebaut werden. Für viele Einrichtungen geht es ums Überleben, für einige Erzieherinnen und Erzieher wohl auch um ihre Arbeitsplätze.
Michael Müller
Mehr Artikel