Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Heftiger Unfall auf Südring-Kreuzung in Chemnitz

Der entstandene Schaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt.
Der entstandene Schaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt. Bild: Jan Härtel
Der entstandene Schaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt.
Der entstandene Schaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt. Bild: Jan Härtel
Chemnitz
Heftiger Unfall auf Südring-Kreuzung in Chemnitz
Redakteur
Von Michael Müller
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zwei Menschen wurden schwer verletzt. Der Südring war in eine Richtung stundenlang gesperrt.

Mit dem Chemnitzer Südring ist am späten Donnerstagabend eine der wichtigsten Straßen der Stadt nach einem Unfall für Stunden gesperrt worden. Auf der Kreuzung Südring/Wladimir-Sagorski-/Helbersdorfer Straße waren gegen 21 Uhr zwei Autos frontal zusammengestoßen. Dabei wurden nach Angaben der Polizei ein 75-jähriger Fahrer und eine 28...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
10:00 Uhr
3 min.
Problem-Brücke am Chemnitzer Südring: Entscheidung rückt näher
Zehntausende Autos sind täglich auf und unter der Brücke unterwegs, ebenso Straßenbahnen.
Wie dringend muss die mehrspurige Brücke über B 95 abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden? Aufschluss dazu soll in Kürze ein finaler Prüfbericht geben. Ergebnisse einer Materialuntersuchung werden bereits ausgewertet.
Michael Müller
13.10.2025
6 min.
Mit dem Auto durch Chemnitz: An diesen Stellen wird gebaut
Viele neue Baustellen kommen nicht hinzu. Viele dauern einfach schon länger.
Reparaturarbeiten an Abwasserschächten sorgen für eine Vollsperrung auf der Adelsbergstraße. Die Baustelle am Harthweg wurde verlängert. Worauf sich Autofahrer sonst noch einstellen müssen.
unserer Redaktion
16:10 Uhr
4 min.
Mit Pumpernickel und Früchtebrot: Als Kuhschnappel in aller Munde war
Frieder Meinert arbeitete jahrzehntelang in der Brotfabrik in Kuhschnappel und organisiert bis heute die Treffen der Ehemaligen.
Dank seiner Brotfabrik war der kleine Ort mit dem lustigen Namen zu DDR-Zeiten republikweit bekannt. Das Vorzeigeunternehmen nahm ein trauriges Ende.
Bernd Appel
16:08 Uhr
2 min.
Deutscher spaziert in Dänemark auf riesige Brücke
Die Brücke über den Großen Belt - hier ist ein Schiff der russischen Nordflotte unter ihr zu sehen - zählt zu den imposantesten Bauwerken Dänemarks. (Symbolbild)
Die Brücke über den Großen Belt zählt zu den imposantesten Bauwerken Skandinaviens. Für Fußgänger ist sie tabu - was ein Deutscher offenbar nicht wusste.
16.10.2025
4 min.
Erzgebirge: Notarzt und Tonmeister kämpft jetzt selbst gegen den Krebs
So kennen ihn die Schwarzenberger: Lutz Reinhold, der seit nunmehr zehn Jahren auf dem Weihnachtsmarkt für Musik und den guten Ton sorgt.
Lutz Reinhold wohnt und arbeitet im Zwickauer Raum und ist doch Wahl-Schwarzenberger. Seit Jahren sorgt er für Musik auf dem Weihnachtsmarkt. Jetzt ist der studierte Mediziner an Krebs erkrankt.
Beate Kindt-Matuschek
16.10.2025
4 min.
Besucher-Boom in Freizeitbad im Erzgebirge: Rekord könnte 2025 geknackt werden
Der bisherige Besucherrekord könnte 2025 im Freizeitbad Greifensteine geknackt werden.
Gut 210.300 Gäste kamen bis Ende September ins Freizeitbad Greifensteine. Das ist ein Anstieg um 46 Prozent. Nach dem Bau neuer Rutschen und Becken wird nun die nächste Investition vorbereitet.
Annett Honscha
Mehr Artikel