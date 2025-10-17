Heftiger Unfall auf Südring-Kreuzung in Chemnitz

Chemnitz
Zwei Menschen wurden schwer verletzt. Der Südring war in eine Richtung stundenlang gesperrt.
Mit dem Chemnitzer Südring ist am späten Donnerstagabend eine der wichtigsten Straßen der Stadt nach einem Unfall für Stunden gesperrt worden. Auf der Kreuzung Südring/Wladimir-Sagorski-/Helbersdorfer Straße waren gegen 21 Uhr zwei Autos frontal zusammengestoßen. Dabei wurden nach Angaben der Polizei ein 75-jähriger Fahrer und eine 28...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.