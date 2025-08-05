Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Chemnitz
Heinz Rudolf Kunze auf Jubiläumstour und am 8. August am Wasserschloß Klaffenbach
Von Galina Pönitz
„Dein ist mein ganzes Herz“ kommt zurück auf die Bühne. Mit Konzerten in ganz Deutschland feiert der Musiker mit seinen Fans – auch in Chemnitz.

Chemnitz.

Seit 40 Jahren steht er auf der Bühne und berührt Menschen mit seiner Musik: Heinz Rudolf Kunze. Am Freitag, 8. August, gibt er am Wasserschloß Klaffenbach ein Konzert. Es ist Teil seiner Jubiläumstour „Dein ist mein ganzes Herz“, gewidmet dem Song, der vor 40 Jahren erstmals die Charts eroberte und als einer der größten Hits der 1980er-Jahre bis heute Generationen verbindet. Für diesen besonderen Sommer hat der Rockpoet, der nicht nur zahlreiche Auszeichnungen erhielt, sondern auch auf mehr als vier Millionen verkaufte Tonträger blicken kann, eine Show vorbereitet, die keine halben Sachen macht: Große Hits, große Bühnen und eine Verstärkung, die wie immer alles gibt, versprechen die Veranstalter. (gp) Foto: Martin Huch/Archiv

Tickets für das Konzert am Wasserschloß Klaffenbach am 8. August, das um 19.30 Uhr beginnt, gibt es in den „Freie Presse“-Shops für 62,95 Euro.

