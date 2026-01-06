Hersteller für Kinderkleidung gibt Produktion in Chemnitz auf

Chemnitz
Die bekannten Maximo-Mützen werden nur noch in Asien und in anderen europäischen Ländern hergestellt. Über 20 Mitarbeitern wurde gekündigt. Was weiterhin in Chemnitz bleibt.
Strickmoden Bruno Barthel dürfte einer der größten Kleidungshersteller in der Region gewesen sein. An der Clemens-Winkler-Straße produzierten die 80 Mitarbeiter noch bis zum letzten Jahr Mützen, Handschuhe, Stirntücher und Schals. Das ist nun Geschichte. Das Unternehmen hat über 20 Näherinnen und Maschinen-Bedienern gekündigt, dazu kommen...
