Hexenfeuer, Radfahren und Autotuning: Das bietet das lange Wochenende in Limbach-Oberfrohna und Burgstädt

Zahlreiche Aktivitäten warten am langen Wochenende auf Besucher in Limbach-Oberfrohna und Burgstädt. Highlight werden die zahlreichen Hexenfeuer am Sonntag. "Freie Presse" gibt einen Überblick.

- Vogelstimmenwanderung Limbach-Oberfrohna: Frühaufsteher kommen am Samstag in Limbach-Oberfrohna bei einer Vogelstimmenwanderung auf ihre Kosten. Ab 7 Uhr lädt der Tierparkförderverein zu der Wanderung für Jung und Alt ein. Treffpunkt ist der Parkplatz am Amerika-Tierpark.